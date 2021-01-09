2021/01/09 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى

ناظم: هناك اهتمام جدي بمسألة الانتخابات

ناظم: الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها

ناظم: وزير صحة دعا لمنع السفر إلى الدول التي تشهد تزايداً في عدد الإصابات بكورونا

ناظم: إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون التجمعات

ناظم: مجلس الوزراء صوّت على إقرار قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية

ناظم: هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستحل محل الجهاز المركزي للإحصاء

ناظم: مجلس الوزراء قرر المصادقة على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).