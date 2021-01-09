الملكة إليزابيث الثانية وزوجها يتلقيان اللقاح المضاد لكوفيد-19

2021/01/09 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – اعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا السبت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال متحدث إن الملكة (94 عاما) وزوجها (99 عاما) “تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد-19″، لينضما بذلك الى نحو مليون ونصف مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح في المملكة […]

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