بالصورة.. حيوان بحري

2021/01/09 | 18:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فوجئ ثلاثة صيادين أستراليين، مؤخرا، بعد صيد حيوان بحري ذي شكل عجيب، بينما كانوا في عرض البحر، ثم لاذوا بالفرار حتى لا تؤذيهم السمكة غير المألوفة.

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