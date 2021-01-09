2021/01/09 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إتلاف مواد غذائية وغش صناعي في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الانبار.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الأنبار، قامت باتلاف مواد غذائية لفشلها في فحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكذلك عدم وجود اجازة استيراد ومواد أخرى تستخدم في الغش الصناعي (تفاح، أغطية معدنية للمشروبات، أكواب ورقية، بامية مجففة)”.

واضافت انه “تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي /هيأة المنافذ الحدودية شرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات والمخابرات والمحجر الزراعي وممثل وزارة الصحة”.

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