لمواجهة كورونا.. الحكومة تسعى الى إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون التجمعات

2021/01/09 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم السبت، ان هنالك إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون التجمعات.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي ان “الكاظمي وجه بعقد اجتماع لتذليل الصعوبات أمام إكمال معاملات ذوي الشهداء والجرحى”، مبينا ان “هناك اهتمام جدي بمسألة الانتخابات والحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها”.

واضاف ناظم، ان “وزير صحة دعا لمنع السفر إلى الدول التي تشهد تزايداً في عدد الإصابات بكورونا“، لافتا الى “إجراءات قانونية صارمة بحق من يقيمون التجمعات”.

وتابع ان ” مجلس الوزراء صوّت على إقرار قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، كما قرر المصادقة على تمويل مشروع تنفيذ الأنابيب البحرية لزيادة قدرات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية“.

واكد ناظم، ان “هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ستحل محل الجهاز المركزي للإحصاء وشعار الحكومة الحالية هو دعم القطاع الخاص”، موضحا ان “موازنة 2021 بُنيت على أساس الورقة البيضاء الإصلاحية“.

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