ذي قار.. المحتجون يستعيدون السيطرة مجددا على ساحة الحبوبي

2021/01/09 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا، السبت، بان المحتجين استعادوا السيطرة مجددا على ساحة الحبوبي بعد انسحاب الشرطة الاتحادية.

وقال مراسلنا اليوم، (9 كانون الثاني 2021)، نقلا عن شهود عيان بان المحتجين تمكنوا من استعادة السيطرة مجددا على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، بعد انسحاب الشرطة الاتحادية.

وأشار إلى حدوث صدامات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية.

ومنذ ليلة الخميس الماضي تشهد مدينة الناصرية، تجددا للاحتجاجات، عقب اعتقال أحد الناشطين في تظاهرات المحافظة، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من مناطق الناصرية، وقاموا بقطع طرق بالاطارات المشتعلة، مطالبين بإطلاق سراح الناشط إحسان الهلالي الذي اعتقلته قوات أمنية في ذي قار.

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