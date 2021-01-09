المالية النيابية تدعو لعدم الاعتماد على اسعار النفط في معالجة عجز الموازنة

2021/01/09 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو: ارشيف

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شددت اللجنة المالية النيابية، السبت، على أهمية معالجة العجز الكبير في موازنة العام الحالي، وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط كونها معرضة للتغيير.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان لها اليوم (9 كانون الثاني 2021) ان "اللجنة المالية النيابية عقدت برئاسة النائب د.



هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الاعضاء، اجتماعا بدأت فيه مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ".

واضاف ان "اللجنة حددت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".

واكدت اللجنة "على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلا عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".

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