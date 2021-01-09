بيشمركة السليمانية يحقق مراكز متقدمة بكرة الطاولة

2021/01/09 | 18:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت اليوم السبت، في العاصمة الاتحادية بغداد اختبارات اندية كرة الطاولة العراقية لجميع الفئات العمرية النسوية منها والرجالية لتشكيل المنتخب العراقي باللعبة، فيما حقق اللاعبون الكورد مراكز متقدمة.

وقال بلين عثمان مدرب الفريق النسوي لنادي بيشمركة السليمانية بكرة الطاولة خلال تصريخ خاص لـ PUKmedia، ان عدد من لاعبات النادي تفوقوا على اللاعبات الاخريات في المنافسة، مشيرا الى خروجهن بنتائج كبيرة ضمن التصفيات للدخول ضمن تشكيلة منتخب العراق باللعبة.

ويشار الى ان نادي بيشمركة السليمانية حقق بطولة العراق بكرة الطاولة العام المنصرم.

PUKmedia خاص

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