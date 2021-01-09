المالية النيابية: أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة

2021/01/09 | 18:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المالية النيابية، جملة من النقاط الاساسية في فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 .

وقالت اللجنة المالية النيابية في بيان اوردته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب وحصل PUKmedia على نسخة منه، انها عقدت اجتماعا برئاسة، هيثم الجبوري، رئيس اللجنة وحضور الاعضاء، بدأت فيه مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وحددت اللجنة، حسب البيان، جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات.

واكدت اللجنة المالية النيابية، على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة.

PUKmedia عن اعلام مجلس النواب

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