صادرات النفط العراقي والسعودي الى الولايات المتحدة تهبط للصفر

2021/01/09 | 19:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن هبوط صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا إلى “الصفر” خلال الاسبوع الماضي .

وقالت الادارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من اربع دول بلغت 4.792 مليون برميل يومياً مرتفعة بمقدار 197 الف برميل يومياً عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.595 مليون برميل يومياً”.

وأضافت أن “امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق والسعودية خلال الاسبوع الماضي بعد أن صدرا معدل 123 و118 الف برميل يومياً كلاهما على التوالي خلال الاسبوع الذي سبقه”.

وأشارت إلى أن “أكثر الايرادات النفطية لأمريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.894 مليون برميل يومياً، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 520 الف برميل يومياً، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 337 الف برميل يومياً”.

وأشارت إلى أن “كمية الاستيرادات الامريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 41 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد النفط الخام من البرازيل او الاكوادور”.

وأعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في 1 كانون الثاني الماضي، أن صادرات العراق من النفط لأمريكا بلغت 123 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي.

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