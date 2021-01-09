صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2021/01/09 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت، 09 كانون الثاني، 2021، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي اعلنت اليوم.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته في فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم جاء كالتالي :

عدد الاصابات 245 موزعة كالآتي:

أبو دشير 1

أبو غريب 47

الإسكان 2

الاعلام 5

البياع 2

التاجي 4

الحرية 11

الدورة 14

الدولعي 1

السيدية 6

الشالجية 1

الشرطة الخامسة 1

الشعلة 6

الصالحية 4

الطارمية 4

العامرية 7

العطيفية 5

العلاوي 3

الغزالية 12

القادسية 4

الكاظمية 9

اللطيفية 1

المحمودية 14

المنصور 21

اليرموك 9

حي الجامعة 12

حي الجهاد 18

حي الخضراء 3

حي العامل 3

حي العدل 1

سويب 2

شارع حيفا 1

صدر اليوسفية 1

كرادة مريم 5

ناحية الرشيد 1

سكنة جانب الرصافة 4

الشفاء:

158

الوفيات:

لاتوجد

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