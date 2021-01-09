متظاهرون في الحلة يقطعون طريقا ويحرقون الاطارات تضامنا مع متظاهري الناصرية

2021/01/09 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اقدم متظاهرون غاضبون مساء اليوم السبت على قطع طريق وسط الحلة ، مركز محافظة بابل ، واحراق الاطارات تضامنا مع متظاهري الناصرية.فقد قطع العشرات من المتظاهرين الطريق المؤدي الى مجسر الثورة وسط الحلة وقاموا باحراق الاطارات ، تضامنا مع متظاهري الناصرية ، واحتجاجا على اقتحام القوات الامنية منازل المتظاهرين./ انتهى

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