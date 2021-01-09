245 إصابة في جانب الكرخ.. الصحة تعلن التوزيع الجغرافي

2021/01/09 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الاصابات 245 موزعة كالآتي:

أبو دشير ---------------1

أبو غريب------------- 47

الإسكان---------------2

الاعلام----------------5

البياع-----------------2

التاجي----------------4

الحرية----------------11

الدورة----------------14

الدولعي----------------1

السيدية---------------6

الشالجية---------------1

الشرطة الخامسة---------1

الشعلة----------------6

الصالحية --------------4

الطارمية---------------4

العامرية---------------7

العطيفية --------------5

العلاوي----------------3

الغزالية ---------------12

القادسية --------------4

الكاظمية--------------9

اللطيفية---------------1

المحمودية-------------14

المنصور---------------21

اليرموك----------------9

حي الجامعة-----------12

حي الجهاد-------------18

حي الخضراء------------3

حي العامل-------------3

حي العدل --------------1

سويب-----------------2

شارع حيفا--------------1

صدر اليوسفية-----------1

كرادة مريم--------------5

ناحية الرشيد------------1

سكنة جانب الرصافة---- --4

الشفاء:

158

الوفيات:

لاتوجد

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