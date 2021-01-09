اعتقال إرهابي وتدمير وكر لداعش بداخله عجلة مفخخة في صحراء الانبار

2021/01/09 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال عنصر بارز في داعش الاجرامي بمناطق صحراء الانبار الغربية .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز تابع لعصابات داعش الاجرامية في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار”، مبينا أن “العملية أسفرت عن اعتقال عنصر بارز في التنظيم الاجرامي”.

وأضاف، ان “القوات الامنية عثرت في داخل الموقع على عجلة مفخخة تم تدميرها بالكامل دون وقوع اي إصابات”، مبينا ان “معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب وتدمير العجلة المفخخة “.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات اقتحام لمواقع ارتكاز ارهابي داعش في المناطق الصحراوية للمحافظة بدعم من طيران الجيش.



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