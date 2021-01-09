نظريات الدكتور منير قصة فلسفية - نبيل عودة

2021/01/09 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نظريات الدكتور منيرقصة فلسفية: نبيـــل عـــودة الدكتور منير محاضر في قسم التربية، دروسه تعتبر من أكثر الدروس اكتظاظا بالطلبة..



الطالب الذي يستمع اليه للمرة الأولى يصاب بفيروس الدكتور منير.كان موسوعة متحركة بكل ما يتعلق بعلم الأخلاق ونظريات التربية، عندما يشرح مفهوم أخلاقي يعطيه حقه الكامل من جميع زواياه.



ودائماً يربط بين الاصطلاحات والنظريات وأسلوب استخدامها لحل المشكلات ا ......





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