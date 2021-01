2021/01/09 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري أميركا ..



والشيوعية (5)في الثامن عشر من ابريل 45 كتب ستالين رسالة إلى ونستون تشيرتشل يقول فيها (I am deepIy afflicted by the loss of president Franklin Roosevelt as being the unswerving friend to the Soviet people)أي أن ستالين كان شديد الألم لفقدان الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت الصديق الصدوق للشعوب السوفياتية .



ليس من عادة ستالين أن يكشف عن مشاعره بصورة فاضحة مثل التعبير عن ألمه الع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا .. والشيوعية (5) - فؤاد النمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا .. والشيوعية (5) - فؤاد النمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).