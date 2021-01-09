العزاوي يكشف لـ “النور”: الموازنة اوقفت كل التعيينات حتى الحذف والاستحداث في حين استحدثت 261 درجة خاصة

2021/01/09 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال الامين العام للحزب الاسلامي والنائب رشيد العزاوي، اليوم السبت، ان الموازنة الحالية تعد الاكبر بين سابقاتها بمبلغ 164 ترليون، مشيراً الى ان اكثر من نصفها سيكون استقراض او عجز.وفيما يخص التعيينات قال العزاوي في تصريح خاص لـ “النور نيوز” ان “الحكومة اوقفت في قانون الموازنة جميع التعيينات وايضا عدم تعويض المتقاعدين …

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