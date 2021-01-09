وفد تحالف C4JR في البرلمان العراقي، يقدم مشروع قانون C4JR الخاص بتعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

2021/01/09 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني نشر التحالف للتعويضات العادلة C4JR” “على الموقع الإلكتروني الخاص به أنه “قدم مشروع قانون تحالف C4JR بشأن تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في البرلمان العراقي، وإن الجهود التي يبذلها صناع القرار العراقيون لتمرير التشريعات التي تضمن تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع جارية بشكل جيد”.مشيراً إلى …

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