ذي قار.. المحتجون يستعيدون السيطرة مجددا على ساحة الحبوبي (فيديو)

2021/01/09 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا، السبت، بان المحتجين استعادوا السيطرة مجددا على ساحة الحبوبي بعد انسحاب الشرطة الاتحادية منها.

وقال مراسلنا اليوم، (9 كانون الثاني 2021)، نقلا عن شهود عيان بان المحتجين تمكنوا من استعادة السيطرة مجددا على ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، بعد انسحاب الشرطة الاتحادية، فيما أشار إلى حدوث صدامات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية.

ومنذ ليلة الخميس الماضي تشهد مدينة الناصرية، تجددا للاحتجاجات، عقب اعتقال أحد الناشطين في تظاهرات المحافظة، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من مناطق الناصرية، وقاموا بقطع طرق بالاطارات المشتعلة، مطالبين بإطلاق سراح الناشط إحسان الهلالي الذي اعتقلته قوات أمنية في ذي قار.

وكانت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة في وقت سابق للتعامل مع الأوضاع في ذي قار، قد اتفقت مع تنسيقيات في الحراك الشعبي، برفع خيم المعتصمين وفتح ساحة الحبوبي أمام المارة وحركة المرور بعد عام على إغلاقها.

من جانبه أعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، في (14 كانون الاول 2020)، رفع خيم المتظاهرين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، واعادة فتح الساحة بعد ان اغلقت لأكثر من عام بسبب الاحتجاجات، مؤكدا ان صوت المتظاهرين وصل وسيتم تحقيق مطالبهم المشروعة.

جاء ذلك في تصريح للوائلي، قال فيه إنه "تم افتتاح ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وإعادة فتح الشوارع الأربعة المطلة عليها"، مشددا على "اهتمام القوات الأمنية في حماية المتظاهرين السلميين وإعلائهم هيبة الدولة والقانون".

وأضاف محافظ ذي قار، انه "تم الاتفاق بين الحكومة المحلية والمتظاهرين على إيصال صوتهم وحماية تظاهراتهم السلمية"، مشيدا بدور"بلدية الناصرية في تنظيف الساحة وإعادتها لسابق عهدها".

واثنى الوائلي على "دور شيوخ العشائر والوجهاء الخيرين في اقناع المتظاهرين بأن صوتهم وصل وسيتم تحقيق مطالبهم المشروعة مع الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها".

يذكر ان ساحة الحبوبي شهدت قبل أكثر من عام تظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء.

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