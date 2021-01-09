البرلمان يفتتح جلسته الـ33 برئاسة الحلبوسي

2021/01/09 | 19:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد مجلس النواب، السبت، جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن “مجلس النواب عقد، مساء اليوم، أولى جلساته لمناقشة موازنة 2021”.

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