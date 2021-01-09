مجلس النواب يبدأ القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة

2021/01/09 | 19:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد بدأ مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 .

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