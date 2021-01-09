مجلس النواب يعقد جلسته رقم 33

2021/01/09 | 19:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب، اليوم السبت، عقد جلسته رقم 33 والتي تتضمن فقرة واحدة خاصة باجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وكانت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أفادت في تصريح سابق لـ PUKmedia، ان جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم تقرر تأجيلها لمدة نصف ساعة.

من جانبه قال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب بدأ عقد جلسته رقم 33 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

واضاف: ان الجلسة تتضمن فقرة واحدة وهي اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، مشيرا الى ان تحقيق نصاب الجلسة.

PUKmedia هاميار علي

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