الفتح: الاقليم تسلم 128 مليار دولار خلال السنوات السابقة

2021/01/09 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشف تحالف الفتح، السبت، عن تسلم الاقليم 128 مليار دولار خلال السنوات السابقة من الحكومة المركزية من دون تقديم اي حسابات ختامية لغاية الان وفق بيانات هيئة النزاهة.

وقال النائب عن الفتح حامد الموسوي لـ/المعلومة/ ان “هيئة النزاهة ارسلت كتابا الى مجلس النواب والحكومة يوضح تفصيلا ما تسلمه اقليم كردستان خلال السنوات السابقة وما عليه”.

واضاف ان “الكتاب يشير الى تسلم كردستان من الحكومة المركزية خلال السنوات السابقة مايصل الى 128 مليار دولار”، لافتا الى ان “الكتاب يؤكد بعدم تسليم الاقليم اي حسابات ختامية بتلك الاموال طيلة السنوات السابقة”.

واوضح الموسوي ان “الامر يعني ان هناك سرقات ولم يتسلم الشعب شيئا ولم تقام اي مشاريع في تلك الاموال وذهبت في جيوب بعض الاحزاب الكردية الفاسدة”.انتهى25و

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