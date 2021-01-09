2021/01/09 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية ، السبت ، ان اعمال الشغب التي قام بها انصار ترامب والهجوم على مبنى الكابيتول هيل المخصص للكونغرس الامريكي تسبب في قيام الشركات المحافظة تاريخيًا والمجموعات التجارية بإعادة تقييم علاقتها المالية مع إدارة دونالد ترامب ومع الحزب الجمهوري ككل.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول ، حاول المستشارون الأساسيون لسياسات الرئيس الاقتصادية إبعاد أنفسهم عن الفوضى التي أحدثها ترامب، و استقال البعض ، مثل رئيس الأركان السابق ميك مولفاني ، الذي كان يعمل مبعوثًا إلى أيرلندا الشمالية”.

واضاف ان ” الشركات الداعمة للحزب الجمهوري تفكر في الوقت الحالي بقطع الدعم عن السياسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يثيرون أسوأ ما في الأمر فيما تقوم الشركات التي تعاملت مع عائلة ترامب باعادة النظر في تكلفة الارتباط بمثل هذا التمرد التاريخي”.

وتابع ان ” اكبر الادانات جاءت من الرابطة الوطنية للمصنعين وهي حليف قديم للحزب الجمهوري ، والتي تدعو الآن نائب الرئيس مايك بنس لإزاحة ترامب باستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور، لكن ليس ترامب وحده هو الذي يواجه الحساب من الشركات الأمريكية ، ولكن الحزب الجمهوري بأكمله والذي مكنه من الوصول الى المنصب الرئاسي “.

واشار التقرير الى أن ” السؤال الرئيسي المتعلق هو ما إذا كان التنفيذيون أو لجان العمل السياسي التابعة لشركات ستخفض تبرعاتهم لمرشحي الحزب الجمهوري الذين دعموا جهود ترامب لقلب الانتخابات والتحريض على العنف؟ فيما قال ، مدير الاتصالات الرقمية والسياسات للمجموعة التجارية لمسؤولي السياسات في الشركات الكبرى ومجموعات المناصرة نك ديسارنو ” “لقد طلبت من بعض الشركات الضغط لوقف المساهمات السياسية لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد التصديق على نتائج الانتخابات”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب هجوم انصار ترامب..شركات امريكية تبحث تخفيض الدعم عن الحزب الجمهوري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب هجوم انصار ترامب..شركات امريكية تبحث تخفيض الدعم عن الحزب الجمهوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).