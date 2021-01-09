رواتب الموظفين والعجز.. ملاحظات من اللجنة المالية حول موازنة 2021

2021/01/09 | 19:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

سجلت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وبدأت اللجنة، 9 كانون الثاني/يناير، مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وفق بيان صدر عنها.

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وحددت اللجنة خلال اجتماع عقد في مقرها، جملة من "النقاط الأساسية" في فقرات قانون الموازنة، "أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".

وأكّدت اللجنة، على "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".

وأعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في وقت سابق السبت، تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة قانون الموازنة لمدة نصف ساعة، فيما يتوقع أنّ يشهد مجلس النواب سجالات طويلة قبل التصويت على القانون.

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