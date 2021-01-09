الكعبي يقترح عقد مؤتمر الخدمات الأول لمدينة الصدر الأسبوع المقبل

2021/01/09 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبرا يعود للمشاركة بعد غياب 7 أسابيعيعود النجم السويدي الدولي ولاعب فريق ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى الميدان لمشاركة فريقه في منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

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