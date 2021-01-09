متجر “آبل” للتطبيقات يحقق مبيعات بقيمة 64 مليار دولار في 2020

2021/01/09 | 19:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اجتازت شركة “آبل” الأمريكية مبيعاتها المقدرة من متجرها للتطبيقات في العام الماضي 2020 بنسبة 28%.وحقق “آب ستور” إيرادات بقيمة 64 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على النسبة المقدرة وهي 50 مليار دولار التي حققتها في عام 2019، بحسب تحليل شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.ويرجح موقع “ذا فيرج” المعني بأخبار التكنولوجيا […]

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