2021/01/09 | 20:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا مركز 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني في مقبرة كوميل الواقعة في منطقة كرميان ذكرى أستشهاد القيادي الشهيد غالب علي حميد الملقب بـ (سواره).

حيث جرى أقامة مراسيم خاص لذكراه بحضور كل من كريم شكر مسؤول مركز 16 حمرين واللواء مردان جاوشين مسؤول محور حمرين– قرطبة لقوات بيشمركة كوردستان والعميد جمال واراني أمر لواء قوات البيشمركة المتواجدة في المنطقة أضافة الى رفاق الشهيد.

وألقى كل من كريم شكر واللواء مردان جاوشين كلمة أشادوا فيه الى دورالشهيد البطل في مقارعة النظام البائد أثناء مهاجمته قرى كرميان، بعدها قام طيب علي أخ الشهيد بتوجيه كلمة شكر للحاضرين.

وفي ختام المراسيم وضع كل من كريم شكر واللواء مردان جاوشين وجمال وارانى وحمه جوري ولجنة (زنانة) للاتحاد الوطني الكردستاني أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد مع قراءة سورة الفاتحة.

PUKmedia /عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحياء ذكرى أستشهاد أحد قادة البيشمركة في كرميان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحياء ذكرى أستشهاد أحد قادة البيشمركة في كرميان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).