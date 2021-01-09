مجلس النواب يبدأ القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة 2021

2021/01/09 | 20:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب اليوم السبت، اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال مصدر نيابي لـ PUKmedia، ان المجلس شرع باجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام العالي 2021.

وكان النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني قد قال في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب بدأ عقد جلسته رقم 33 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

واضاف: ان الجلسة تتضمن فقرة واحدة وهي اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، مشيرا الى ان تحقيق نصاب الجلسة.

PUKmedia خاص

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