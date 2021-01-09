بعد اقامتها حفل تأبين قادة النصر.. ما الذي دعت اليه كربلاء؟

2021/01/09 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت حركة عصائب اهل الحق في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق حفلا تأبينيا في ذكرى استشهاد قادة النصر....

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