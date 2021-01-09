 الحكومة العراقية ترغب بمراقبة دولية للانتخابات لضمان نزاهتها

2021/01/09 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، السبت، رغبة الحكومة العراقية بمراقبة "جدية" دولية للانتخابات لضمان نزاهتها....

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