مجلس الوزراء يصدر قراراً مشدداً بشأن التجمعات وقرارين آخرين ويحدد متبنياته لسنة 2021

2021/01/09 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، السبت، قراراً

مشدداً بشأن التجمعات البشرية، وقرارين

آخرين وفق ما اعلنه المتحدث باسمه، فيما

حدد متنبياته لسنة 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم في مؤتمر صحفي عقده في بغد

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