بريطانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

2021/01/09 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم

السبت، حاجز 3 ملايين حالة لتصبح

المملكة المتحدة خامس دولة في العالم

تتخطى هذه العتبة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع

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