2021/01/09 | 20:04 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس
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كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم
السبت، حاجز 3 ملايين حالة لتصبح
المملكة المتحدة خامس دولة في العالم
تتخطى هذه العتبة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،
بارتفاع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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