الصحة تحذر من تفشي ظاهرتي المصافحة والتقبيل مجتمعياً وتلوح بالعودة للحظر الشامل

2021/01/09 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، السبت، من

تفشي ظاهرتي المصافحة والتقبيل

مجتمعياً فيما لوحت بالعودة للحظر

الشامل.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة – د.

رياض الحلفي في مقابلة متلفزة، إن "هناك

قلق في وزارة ا

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