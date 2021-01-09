بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها.. أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع للصحراء

2021/01/09 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر، السبت، زيارة لمنطقة الصحراء الغربية وصفتها السفارة الأميركية في الرباط بأنها "تاريخية".

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