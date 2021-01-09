إعدام 400 ألف بطة وسط تفش “خيالي” لانفلونزا الطيور في فرنسا

2021/01/09 | 20:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال جوليان دو نورموندي، وزير الزراعة الفرنسي، إن مستوى تفشي فيروس إنفلوانزا الطيور في بلاده بلغ “حدا صعبا بشكل لا يُصدّق، وهو اليوم ينتقل بسهولة كبيرة”.

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