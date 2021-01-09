الكعبي يشيد بتشكيل لجنة خاصة لإعمار مدينة الصدر

2021/01/09 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشاد حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السبت، بتشكيل لجنة خاصة بإعمار مدينة الصدر.

وقال الكعبي في وثيقة موجهة إلى رئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منها، (9 كانون الثاني 2021): إنه "بخصوص تشكيل لجنة إعادة إعمار مدينة الصدر التي لاقت اهتماماً وترحيباً كبيرين من قبل أهالي مدينة الصدر ومن خلال التواصل مع دولتكم بشكل مباشر حول عقد مؤتمر الخدمات الأول لمدينة الصدر، ونقترح أن يكون موعد انعقاد المؤتمر في الأسبوع القادم ليتسنى لنا إكمال كافة المستلزمات والإجراءات ودعوة الجهات ذات العلاقة لهذا المؤتمر".

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