2021/01/09 | 20:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يباشر بالقراءة الاولى لقانون موازنة 2021

بدأ مجلس النواب، السبت، بالقراءة الأولى لمشروع موازنة 2021.

وقال مصدر برلماني إن مجلس النواب بدأ القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة الحلبوسي بعد تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

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