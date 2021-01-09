تحديات نساء (أم صيحون) العاملات في القطاع السياحي داخل مدينة (بترا) الاثرية - صالح أبو طويلة

2021/01/09 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_أبو_طويلة تتناول هذه الدراسة تجارب نساء (البدول) (The bedoul) في منطقة ("أم صيحون" بلواء البترا (petra) جنوب الأردن ) في القطاع السياحي، والتحديات التي يواجهنها في سبيل الوصول إلى الفرص والموارد المتاحة، وسعيهن لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.



توصلت نتائج الدراسة إلى أبرز التحديات وهي؛ عدم القدرة على الانخراط في الاقتصاد المنظم، التمييز العنصري، موسمية السياحة، ضعف البنية التحتية، ضعف القدرات المهارية ......





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