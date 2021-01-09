الثورة التّونسية // تعقّد المسلك وتشعّب الألغاز - الطايع الهراغي

2021/01/09 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي " نعيب زماننا و العيب فينا // وما لزماننا عيب سوناونهجو ذا الزّمان بغير ذنب // ولو نطق الزّمان لنا هجانا "-- الإمام الشّافعي-الأزمة هو العنوان الوحيد الذي يكاد يكون محلّ إجماع كلّ الأطياف ، اليمين واليسار، الحداثيّ والمحافظ، الحكومات المتناسلة والمعارضات ، من هو منخرط لأمر ما في الهمّ المجتمعيّ ومن هو مقصى لسبب ما من الشّأن العامّ ، أزمة مستفحلة ومنغلقة على نفسها .



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