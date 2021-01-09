بحضور السيد القبانجي.. النجف الاشرف تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/09 | 20:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ احيت النجف الاشرف الذكرى الاولى لشهادة قادة النصر، اليوم السبت، في اضخم مهرجان لتأبين الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس، بمشاركة جماهيرية واسعة والذي اقامه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.وبين ممثل المرجعية الدينية سماحة الشيخ علي النجفي، ان “شهداء الفضيلة الشهيدين سليماني والمهندس جسدوا بمواقفهم اسطرا من نور لينيروا طريق الحق […]

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