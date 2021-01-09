بالوثيقة : الكعبي يقترح الاسبوع المقبل موعدآ لانعقاد مؤتمر الخدمات الاول بمدينة الصدر

2021/01/09 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن اقتراح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاسبوع المقبل موعدآ لانعقاد مؤتمر الخدمات الاول بمدينة الصدر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة.

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