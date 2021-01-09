الاقتصاد النيابية تحذر من فساد غير مسبوق في المنظومة الحكومية جراء ارتفاع الدولار

2021/01/09 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، السبت، بان رفع سعر صرف الدولار سيقوج لمعدلات فساد كبيرة في المنظومة الحكومية.

وقالت شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اخطاء حكومة الكاظمي متعددة كانت اولى بداياتها عندما توجهت ال رواتب المتقاعدين في اطار الاستقطاعات ثم مالبت ان شنت عملية لمكافحة الفساد لم تحقق اي شي جوهري وكل من جرى اعتقالهم هم شخصيات بسيطة ولم تشمل ايا من الحيتان الكبيرة”.

واضافت شاكر،ان” العراق يضم نوافذ كبيرة وكثيرة للايرادات الغير نفطية ومنها الكمارك والضرائب لكن ل يحصل بها اي تطور لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة تنهي ملف الفساد وتكاشف الراي العام ليبقى الواقع مؤلم جدا من ناحية افتقار الشعب لابسط حقوقه في طرق ومستشفيات وخدمات تليق به”.

واشارت الى ان” رفع سعر صرف الدولار امام الدينار ستكون له تداعيات في داخل المنظومة الحكومية في دفع معدلات الفساد للارتفاع لان الموظف الذي كان راتبه لايكيفه لمدة شهر ماذا سيفعل اذا حدثت الاستقطاعات حتما سيلجا لطرق اخرى لتعويض الاستقطاب مؤكدا ضرور ان تكون للحكومة رؤية عن ايجابيات وسلبيات اي قرار تتخذه وتداعيات عل الفقراء والبسطاء والشريح الوسطى من المجتمع”.

وكان البنك المركزي قرر قبل نحو اسبوعين رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل مفاجى ما ادى الى ارتفاع باسعار المواج الغذائية وسائر البضائع الاخرى”.انتهى 25 ف

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