إخلاء جرحى من متظاهري تشرين للعلاج خارج العراق

2021/01/09 | 20:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، إخلاء جرحى أصيبوا خلال التظاهرات من الحالات المعقدة للعلاج خارج العراق.

وقالت الوزارة في بيان، 9 كانون الثاني/يناير، أنّ الإجراءات شملت "مجموعة من جرحى التظاهرات من محافظة ذي قار مع مرافقيهم من الحالات المستعصية والمعقدة للعلاج في إحدى المستشفيات الهندية".

وأكّد مدير قسم الإخلاء والاستقدام الطبي رياض الرديني، وفقًا للبيان، أنّ "هذه الوجبة تضم جرحى التظاهرات من الحالات المستعصية حيث تم اليوم إخلاؤهم عبر طائرة خاصة من مطار بغداد الدولي وعلى نفقة وزارة الصحة".

وأوضح، أنّ "قسم الاستقدام والإخلاء الطبي في وزارة الصحة يستقبل المرضى الذين يصعب علاجهم عن طريق مراجعة المريض لشعبة اللجان الطبية التابعة لقسم الإخلاء والاستقدام الطبي في الوزارة لتزويدهم بقرار للسفر من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لتقرير حالتهم الصحية وإمكانية علاجهم داخل أو خارج العراق، إذ تقوم الوزارة باستحصال الموافقات الأصولية الخاصة بسفر المريض ومرافقه بعد إكمالها إجراءاتها الرسمية ويتم الاتصال بالمريض عن طريق موظف مختص في الإخلاء الطبي لتحديد موعد السفر للعلاج وعلى نفقة الوزارة".

كما أشار الرديني، إلى أنّ "الوزارة تقوم باستقدام الفرق الطبية الأجنبية، إجراءات الإخلاء تجري في الحالات المعقدة والتي يصعب علاجها داخل العراق".

وسقط آلاف الجرحى خلال الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفق بيانات جهات رسمية من بينها مفوضية حقوق الإنسان.

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