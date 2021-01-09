الحلبوسي والسفير الياباني يبحثان إعادة اعمار البنى التحتية ومشاريع الطاقة

2021/01/09 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع سفير اليابان في العراق سوزوكي كوتاور، إعادة إعمار البنى التحتية ومشاريع الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها، والتعاون في مجال الاستثمار ومشاريع إعادة إعمار البنى التحتيّة ومشاريع الطاقة، والاستفادة من الخبرات اليابانية، وكذلك ناقش اللقاء تعزيز جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم".

وأشاد الحلبوسي بـمواقف اليابان الداعمة للعراق".

من جهته، أكد سفير اليابان، "دعم بلاده للعراق، والرغبة باستمرار وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لتحقيق التنمية والاستقرار".

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