2021/01/09 | 20:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ..يعيد ملف الامن الى وزارة الداخلية والشرطة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ..يعيد ملف الامن الى وزارة الداخلية والشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).