بالصور:امسية مضيئة عن محطات في الادب الكربلائي يقيمها اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء

2021/01/09 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء

المقدسة أمسية تحت عنوان ( محطات مضيئة

في الأدب الكربلائي)، تضمنت محاضرة

قدمها الأستاذ الدكتور عبود جودي الحلي.

في البداية تحدث مقدم الأمسية الشاعر

محمد طاهر الصفار

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