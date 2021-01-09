البرلمان يبدأ القراءة الاولى لموازنة 2021

2021/01/09 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،

السبت، بدء البرلمان بالقراءة الأولى

لقانون موازنة 2021.

وكان مجلس النواب عقد، مساء اليوم

السبت، جلسته الـ33 من الفصل التشريعي

الحالي برئاسة رئيس البرلمان محمد

ال

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