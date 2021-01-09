مجاري بغداد تصدر توضيحاً بشأن اغطية ’’المنهولات’’ في غازي عنتاب

2021/01/09 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدرت مديرية مجاري محافظة بغداد، اليوم السبت، توضيحا بشان مقطع فديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اغطية (منهولات) تحمل اسم محافظة بغداد/ مجاري المحمودية في محافظة غازي عنتاب بتركيا.

وقال مدير المديرية المهندس شاكر الكعبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "كنت رئيسا لدائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري المحمودية السيتراتيجي ألذي انجز ودخل الخدمة عام ٢٠١٥ بواقع ٣٨٠ كم من شبكات الأمطار والصرف الصحي ومحطات ضخ عدد16 ومن فقرات العقد تجهيز اغطية (مانهولات اهينية)".

واضاف "ووقع الإختيار على مصنع تركي انذاك في محافظة غازي عنتاب التركية ومن متطلبات التجهيز لكافة المعدات الميكانيكية والكهربائية حفر اسم المحافظة والمشروع".

وتابع ان "المصنع قد اضطر لتصنيع(قوالب) لكمية معينة وتم تجهيز الكمية المطلوبة للمشروع وكانت بنحو سبعة آلاف غطاء مانهول بين دائري ومستطيل (امطار وصرف صحي".

وتساءل الكعبي "كيف سمحت بلدية غازي عنتاب تجهيز ونصب الغطاء في مناطقها؟"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "هذا الغطاء لم يخرج من العراق إلى تركيا كما اشاع البعض، وما هي الجدوى اقتصادية من ذلك؟".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أغطية مجاري صرف صحي في غازي عنتاب التركية، مختومة بشعار محافظة بغداد - قضاء المحمودية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين العراقيين.

ويظهر الفيديو، سيدة عراقية تسير في أحد شوارع المدينة التركية، لتتفاجئ بأغطية مجاري، مدوّن عليها "محافظة بغداد مجاري المحمودية"، قائلة "ماذا تفعل هذه هنا في غازي عنتاب؟".

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