بالوثائق: جمع تواقيع نيابية لتحويل أصحاب الشهادات بوزارتي الدفاع والداخلية لموظفين مدنيين

2021/01/09 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحصلت وكالة (بغداد اليوم)، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، على وثائق تتضمن تواقيع نيابية لتحويل اصحاب الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية الى موظفين مدنيين.وبحسب احدى الوثائق، فانه تم توجيه طلب نيابي الى رئاسة البرلمان من اجل مخاطبة اللجنة المالية، لادراج موضوع المحاضرين المجانين وتحويل اصحاب الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية الى موظفين مدنيين، في موازنة عام 2021.وقد لاقى هذا الطلب موافقة اكثر من 100 نائباً، الذين وقعوا على الطلب من اجل ادراجه ضمن موازنة العام الجاري.

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